Разработка

Разработать новый сайт, с системой похожей на – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.artikul.ru%2F]www.artikul.ru/[/url]. Дизайн- в стиле ретро (или винтаж). Идея – предоставить заказчику возможность покупать готовые изделия, без учета стоимости дизайнерских работ. материалы для размещения будут предоставлены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенос реестра испытательной лаборатории с самописной системы на Битрикс.
Доработка проекта в рамках ТЗ.
Реестр с большими нагрузками, более 1000 пользователей могут работать одновременно.
Оплата поэтапно либо по окончанию.
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