Доработки на MODEX rev

Здравствуйте, у меня возникла необходимость создать на сайте ur – c o n s . r u (без пробелов) для пользователей: I. 1 бесплатная – открывается любому незарегистрированному пользователю , посетителю 2 статья открывается только для зарегистрированного пользователя, 3 статья открывается только после её оплаты. Анонс статьи объясняет о чем статья, сколько стоит. II. Система оплаты на сайте. Оплата через банковскую карту (Яндекс деньги, Вебмани. PayPal) III. Добавление картинок из других источников по ссылке (яндекс диск, гугл диск). IV. Цвет текста. Возможность в тексте статьи отмечать цвет текста. V. Партнерская программа, разместить на сайте VI . Карта сайта. Размещение карты сайта, ее пополнение. по поиску. В админке КЮ нашел "pdoSitemap". Это карта сайта КЮ или нет? Есть ли она на сайте и пополняется ли автоматически? Просьба указывать: 1. стоимости услуги (за вопрос так сориентируемся по Вашим ценам) 2. способ оплаты (Яденьги, VISA, наличные) 3. skype