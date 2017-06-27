Доработки на MODEX rev

Требования к выгрузке товаров нашего сайте aparat.ua движок opencart 1.5.5 Как я вижу выгрузку товаров [list=1][*]я выбираю конкретный товар для выгрузки (возможность выбора товара как через BatchEditor, CSV Import/Export так и в карточке товара например поле Вкл/выкл ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, у меня возникла необходимость создать на сайте ur – c o n s . r u (без пробелов) для пользователей: I. 1 бесплатная – открывается любому незарегистрированному пользователю , посетителю 2 статья открывается только для зарегистрированного пользователя, 3 статья открывается только после её оплаты. Анонс статьи объясняет о чем статья, сколько стоит. II. Система оплаты на сайте. Оплата через банковскую карту (Яндекс деньги, Вебмани. PayPal) III. Добавление картинок из других источников по ссылке (яндекс диск, гугл диск). IV. Цвет текста. Возможность в тексте статьи отмечать цвет текста. V. Партнерская программа, разместить на сайте VI . Карта сайта. Размещение карты сайта, ее пополнение. по поиску. В админке КЮ нашел "pdoSitemap". Это карта сайта КЮ или нет? Есть ли она на сайте и пополняется ли автоматически? Просьба указывать: 1. стоимости услуги (за вопрос так сориентируемся по Вашим ценам) 2. способ оплаты (Яденьги, VISA, наличные) 3. skype
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добавить доступ в вебмастере на uksgroup.ru. Файл во вложении. 2. Добавить robots.txt в корень сайта. Роботс во вложении. В последующем будем еще дополнять. Лучше предоставить нам доступ к хосту и ssh, будем сами его править. 3. Сделать автоматически ...Закрыт6 лет назад
Перенос реестра испытательной лаборатории с самописной системы на Битрикс. Доработка проекта в рамках ТЗ. Реестр с большими нагрузками, более 1000 пользователей могут работать одновременно. Оплата поэтапно либо по окончанию.Закрыт6 лет назад
Разработать новый сайт, с системой похожей на – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.artikul.ru%2F]www.artikul.ru/[/url]. Дизайн- в стиле ретро (или винтаж). Идея – предоставить заказчику возможность покупать готовые изделия, без учета стоимости дизайнерских работ. материалы для размещения будут предоставлены.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеем сайт на wordpress [url=http://msk-torgmebel.ru/]msk-torgmebel.ru[/url]. Требуется под ключ выполнение следующих работ: 1. Немного изменить дизайн (в каталоге товаров новый дизайн круглых иконок) 2. Переименовать все разделы каталога. 3. В каждом из 6 разделов каталога заменить тексты и фотографии описания товаров ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добавить доступ в вебмастере на uksgroup.ru. Файл во вложении. 2. Добавить robots.txt в корень сайта. Роботс во вложении. В последующем будем еще дополнять. Лучше предоставить нам доступ к хосту и ssh, будем сами его править. 3. Сделать автоматически ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день Ищем разработчика для интеграции сайта, e-mail, sms, Мой склад и amoCRMВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходима настройка модуля, написанного на PHP с использованием CURL, для обращения к SOAP-серверу (с подробными комментариями, где какие данные используются и почему — условие обязательно). Дополнительные комментарии и консультации по вопросу приветствуются. На данный момент модуль ...Закрыт6 лет назад
Здравствуйте! есть сайт вида: http://a-html.alardo.com.ua/money/ 1.убрать несколько блоков и предложений со страницы, заменить пару картинок 2.в блоке Калькулятор добавить функционал: при вводе цифры в поле "Сумма перевода" или при выборе другой валюты (руб, евро) делать пересчёт "Сумма получения". И обратно. Жду ваших ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт работает, но нам нужно сделать нумерацию на сайте. По типу интернет-магазина ПЕТРОВИЧ [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fpetrovich.ru%2Fcatalog%2F1573%2F]petrovich.ru/catalog/1573...[/url] При скролле появляется нумерация страниц и при прокручивании автоматически переходит на вторую страницу. Нужно также сделать. Дизайн есть для нумерации. Пост оплата.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад