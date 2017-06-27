Нужно настроить качественно XML выгрузку для Rozetka.ua

Требования к выгрузке товаров нашего сайте aparat.ua

движок opencart 1.5.5

Как я вижу выгрузку товаров

я выбираю конкретный товар для выгрузки (возможность выбора товара как через BatchEditor, CSV Import/Export так и в карточке товара например поле Вкл/выкл для выгрузки rozetka)

данная карточка товара должна иметь все параметры ввода параметров, требований для успешного добавления в прайс

можно скопировать существующий модуль http://prntscr.com/fopg6i и адаптировать под мои нужды (например выбирать не категории а товары)

есть несколько таких прайсов

- выбираю отдельно товар в список выгрузки(так как щас выгружает все что есть в наличии и по категориям(категории тоже важны)

- или если брать за основу существующий модуль, предположу - добавляем поле выбора в товаре "выгружать товары" тогда обьем работы должен уменьшиться

Тех задание для выгрузки прикреплено!