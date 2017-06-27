Нужно настроить качественно XML выгрузку для Rozetka.ua

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Требования к выгрузке товаров нашего сайте aparat.ua   

движок opencart 1.5.5

Как я вижу  выгрузку товаров

  • я выбираю конкретный товар для выгрузки  (возможность выбора товара как через BatchEditor, CSV Import/Export так и в карточке товара например поле Вкл/выкл для выгрузки rozetka)
  • данная карточка товара должна иметь все параметры ввода параметров, требований для успешного добавления в прайс
  • можно скопировать существующий модуль http://prntscr.com/fopg6i и адаптировать под мои нужды (например выбирать не категории а товары)
  • есть несколько таких прайсов
Для меня важно добавлять конкретный товар.

- выбираю отдельно товар в список выгрузки(так как щас выгружает все что есть в наличии и по категориям(категории тоже важны)

 - или если брать за основу существующий модуль, предположу - добавляем поле выбора в товаре "выгружать товары" тогда обьем работы должен уменьшиться

Тех задание для выгрузки прикреплено! 

6 лет назад
bishopik
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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