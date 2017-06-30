Голосование на сайте

Веб-программированиеЗавершен5 заявок191 просмотр
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Добрый день! есть сайт на котором необходимо сделать самое простое голосование (чтобы можно было выбрать до 5 пунктов) ссылку на сайт скину в лс, пишите предложение

6 лет назад
zhukstreet
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
taqqot5
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Отлично справился со сложной задачей, чётко понимает что нужно сделать и делает это с первого раза.
Рекомендую этого заказчика. Поставил четкое ТЗ и вовремя выплатил деньги.
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