Разработать виджет amoCRM PHP, JS, JQuery

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Из 2 виджетов SMS.RU маркетплейсе amoCRM разработать один новый с переносом основной программной логики в PHP-бекэнд.  Подробности обсудим с исполнителем.

PHPjQuery
6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв