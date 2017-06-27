Reverse Engineering api Mac OS X

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Нужно простое gui-приложение для mac os x, которое перехватывает данные о проверке номера телефона на наличие iMessage.

Примитивный интерфейс, в который входит выбор входного txt-файла с n-количеством номеров, последующая их проверка и вывод номеров, имеющих аккаунт iMessage в отдельный txt-файл.

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6 лет назад
guest_14985755746553
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад