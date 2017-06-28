Создать аналог добавления новостей

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки277 просмотров
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Есть такого плана лента:https://part.upnp.xyz/PartLine/GetAllFeedGamesЭто под бейсбол, она покороче:https://part.upnp.xyz/PartLine/GetAllFeedGames?sportid=5Есть к ней инструкция... Я пока не сильно разобралась, только одного уровня смогли вывести матчи...

http://bet-ring.ru/concurs/stavki-v-blogakhТут есть видео как у них на сайте организовано добавление новостей, мне нужно также или хотя бы подобного плана...

6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв