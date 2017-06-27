Есть сайт, там собираются делать pop-up баннеры Така как, их хотят менять часто, чтобы не дергать программиста, им сделали какой то простой интерфейс, с помощью которого они сами будут заливать новые баннеры Выглядит на подобии таблицы Exel Спрашивают, можно ли сделать так: Как только заходишь на сайт, высвечивается баннер, например бренда фирмы (его закрывают или кликают), а через 60 секунд, допустим, появляется новый баннер другого бренда? Можно ли это сделать и как? И второй вопрос: У них есть один постоянный баннер, который предлагает скидку по промокоду Сейчас они высвечиваются один раз уникальному пользователю Можно ли сделать так, чтобы этот баннер появлялся каждый раз, когда пользователь заходит на сайт, даже если он видел баннер ранее? Если можно, то как?