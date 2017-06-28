Создание краудфандинговой платформы

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки117 просмотров
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Нужно создать краудфандинговую платформу, аналогичную boomstarter.ru, "Под ключ". Функционал, дизайн, админка и пр. Присылайте цены и сроки и возможные варианты платформ на которых будет работать

6 лет назад
guest_14985982526956
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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