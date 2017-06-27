Допиливание Joomla+Virtuemart, нужен PHP программист

Есть страница товара и корзина на том же сайте, справа, как можно увидеть, выводятся методы доставки, в зависимости от города пользователя, определенного по IP: http://www.test-zone-best.ru/shop/details/63482/1487/suvenirnaya-produktsiya/stalnoy-lyod/stalnoy-lyod.html

Нужно изменить механизм вывода методов доставки в зависимости от страны, также определенной по IP юзера. Сейчас методы доставки почтой, которые актуальны для РФ, выводятся для всех, вне зависимости от страны.

Я вижу решение проблемы следующим способом: Выводим методы доставки, относящиеся к варианту доставки "Почта России" в зависимости от страны пользователя, которое получаем по IP, и сравниваем с таблицей методов доставки, где для каждого метода доставки страна прописана. Сейчас на странице товара и в корзине методы доставки, относящиеся к варианту доставки "Почта России" выводятся, похоже, в зависимости от того, какая страна выбрана в админской учетной записи если юзер не залогинен и в зависимости от того, какая страна выбрана в учетной записи пользователя - если залогинен. Если залогинен - логику не меняем. Всё, что написано ниже, относится только к логике вывода методов доставки на странице товара и в корзине для незалогиненных пользователей. добавляем поле "Ваша страна" на страницу товара и в корзину, по аналогии с полем "Ваш город", определяем по IP страну, если определено неверно - можно изменить тыкнув на поле, так же, как и город, по буквам находя соответствие по таблице jos_vm_country, далее ищем соответствие выбранной страны по коду country_3_code из таблицы jos_vm_country в таблице jos_vm_shipping_rate по столбцу shipping_rate_country. И выводим найденные методы доставки. Только надо перевести названия стран по типу "Норвегия (Norway)" - это сделаем сами, и сделать так, чтобы поиск совпадений по введенным буквам искал все совпадения по тексту,но не обязательно по первому слову, как сделано с городом, чтобы если на клавитуре есть только латиница и национальный алфавит, можно было тоже выбрать страну, написав слово английскими буквами. Таким образом, если мы введем, например, Norway или Норвегия, то по таблице со странами jos_vm_country найдется Norway с кодом NOR, по этому коду в таблице с методами доставки jos_vm_shipping_rate найдется метод доставки "Письмо заказное в любую точку мира - по предоплате ( наклейки размером не более 30х20 см.)", - он один и будет выводится. Это касается только механизма вывода почтовых методов доставки, который сейчас, как сказано выше, работает иначе. Логика вывода методов доставки с поиском по названию города остается без изменений. Таким образом, теоретически, можно выбрать Зимбабве в поле Страна, и город написать Москва, по которому найдутся методы доставки для Москвы в России, и при оформлении заказа выбрать их, но так вряд ли кто-то будет делать. Хотя, теоретически, и этот вопрос можно решить изменив логику вывода методов доставки для введенного города. В таблице jos_vm_shipping_rate для каждого метода доставки есть буквенное обозначение страны, для которой этот метод доставки актуален, например если город украинский - UKR, Казахстан - KAZ. На страницах товара и в корзине добавить условие к выводу методов доставки, относящихся к вариантам доставки "Курьер" и "Самовывоз" сравнивать значение shipping_rate_country со значением country_3_code, которое определяется по стране, и выводить методы доставки так же, в зависимости от той страны, которая забита в поле "Ваша страна". Таким образом будет нельзя выбрать страну Зимбабве и оформить доставку в Москву.

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