Создание сайта

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок185 просмотров
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Необходимо полностью переделать старый сайт компании, в связи с тем, что он технически устарел. Ссылка на сайт, для ознакомления: http://www.news.d2d.ru - ЗАО "Молинформ". Бюджет будет обсуждаться на встрече. Любые идеи приветствуются. По согласованию, возможно дальнейшее ведение сайта

6 лет назад
guest_14986334901644
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад