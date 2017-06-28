Карусель с инфоблоком. битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки152 просмотра
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внедрить удобную и для просмотра карусель для img прокрутки , размеры - любые но с соблюдением пропорций вписания в стандартную страницу в центр

6 лет назад
guest_14984580153104
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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