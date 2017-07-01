Помощь joomla

Сайт

http://test.seopantera.ru/katalog/ - сайт установлен на joomla, установлен компонент real estate (купленный лицензия)

По пунктам нужно сделать доработки.

1. Фильтр главный http://test.seopantera.ru где указаны пункты квартиры, город, цена от и до - вместо этого установить фильтр от real estate, дизайн поставить который сейчас на сайте. Фильтр у real estate работает, возможно нужны некоторые доработки к фильтру.

2. Страница дома real estate выглядит так а должно выглядеть так http://statusdom.com/item.html какие особенности, фильтр не нужен, т.е. список под синим блоком где скачать планировку, просто нужно добавить возможность добавлять произвольный текст. Так же в модули real estate нет возможности по дому добавлять информацию по вкладкам О ПРОЕКТЕ, КВАРТИРЫ, ОТДЕЛКА, ИНЖЕНЕРИЯ И МАТЕРИАЛЫ, УСЛОВИЯ ПОКУПКИ, БЕЗОПАСНОСТЬ (это все вкладки произвольного текстка). Нужно в компоненте real estate добавить возможность вносить информацию по этим вкладкам.

Уважаемые фрилансеры, если будут вопросы пишите, отвечу на все интересующие вопросы. А также интересует приблизительная цена и сроки.