Помощь joomla

Веб-программированиеЗавершен1 заявка156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт

http://test.seopantera.ru/katalog/ - сайт установлен на joomla, установлен компонент real estate (купленный лицензия)

По пунктам нужно сделать доработки.

1. Фильтр главный http://test.seopantera.ru где указаны пункты квартиры, город, цена от и до - вместо этого установить фильтр от real estate, дизайн поставить который сейчас на сайте. Фильтр у real estate работает, возможно нужны некоторые доработки к фильтру.

2. Страница дома real estate выглядит так а должно выглядеть так http://statusdom.com/item.html какие особенности, фильтр не нужен, т.е. список под синим блоком где скачать планировку, просто нужно добавить возможность добавлять произвольный текст. Так же в модули real estate нет возможности по дому добавлять информацию по вкладкам О ПРОЕКТЕ, КВАРТИРЫ, ОТДЕЛКА, ИНЖЕНЕРИЯ И МАТЕРИАЛЫ, УСЛОВИЯ ПОКУПКИ, БЕЗОПАСНОСТЬ (это все вкладки произвольного текстка). Нужно в компоненте real estate добавить возможность вносить информацию по этим вкладкам. 

Уважаемые фрилансеры, если будут вопросы пишите, отвечу на все интересующие вопросы. А также интересует приблизительная цена и сроки.

Joomla
6 лет назад
newpilgrim
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
sha9
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$50
4 дня
Было задание по joomla! Артем единственный кто справился с заданием, сделал все четко и быстро. Был приятно удивлен, что все оперативно сделано, поэтому от своего имени рекомендую, как ответственного и опытного исполнителя. Кстати хочу заменить, что Артем единственный из всех, кто разобрался в коде компонента, хотя другие 4 человека, кто брались не смогли этого сделать. А еще немного подравил верстку и дал рекомендации, за скромную плату сделал дополнительные доработки помимо задания. Всегда был на связи, отвечал быстро. Желаю успехов =)
Шикарный заказчик , сотрудничество удалось
  • Похожие заказы

  • Создание сайта

    Необходимо полностью переделать старый сайт компании, в связи с тем, что он технически устарел. Ссылка на сайт, для ознакомления: http://www.news.d2d.ru - ЗАО "Молинформ". Бюджет будет обсуждаться на встрече. Любые идеи приветствуются. По согласованию, возможно дальнейшее ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дoрабoтка Woocommerce

    Hужно в форму зaказa на сайте добавить полe с выпадающим спискoм рaйoнoв гopoда. (penza-sushi.ru) В зависимости oт выбpaнного рaйонa пиcьмо должно уxодить либo на oдин, либo на другой пoчтoвый ящик. Paсcмaтриваютcя заявки c пpимерной cтoимocти и срoкoв ...

    WooCommerce
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Починить формы на сайте

    $20

    Доброго времени суток! Есть сайт на modx, пытаюсь прикруть AjaxForm, но не получается, чтото гдето конфликтует понять не могу. Нужна помощь. Пишите в личку, скину адрес сайта для первичной оценки

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Wordpress-плагин по типу google translate

    Необходимо сделать плагин для сайта lezgigazet.ru. Принцип работы как у этого хром-плагина: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=ru Однако необходимо разработать не плагин для хрома, а wordpress-плагин для одного сайта. 1. Дизайн во вложенном psd-файле 2. Нужно сверстать внешний вид попапа 3. При выделении текста ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Допиливание Joomla+Virtuemart, нужен PHP программист

    Есть страница товара и корзина на том же сайте, справа, как можно увидеть, выводятся методы доставки, в зависимости от города пользователя, определенного по IP: http://www.test-zone-best.ru/shop/details/63482/1487/suvenirnaya-produktsiya/stalnoy-lyod/stalnoy-lyod.html Нужно изменить механизм вывода методов доставки в зависимости от страны, также ...

    PHPJoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Pop-Up баннеры

    Есть сайт, там собираются делать pop-up баннеры Така как, их хотят менять часто, чтобы не дергать программиста, им сделали какой то простой интерфейс, с помощью которого они сами будут заливать новые баннеры Выглядит на подобии таблицы Exel Спрашивают, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад