Сделать отправку Имени, Телефона с формы на API

Есть страница товара и корзина на том же сайте, справа, как можно увидеть, выводятся методы доставки, в зависимости от города пользователя, определенного по IP: http://www.test-zone-best.ru/shop/details/63482/1487/suvenirnaya-produktsiya/stalnoy-lyod/stalnoy-lyod.html Нужно изменить механизм вывода методов доставки в зависимости от страны, также ...