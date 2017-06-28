Изменение кодов ответа сервера на 301 (wordpress, woocommerce)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Сайт:  http://bohomagic.ru

Wordpress, woocommerce.

При проверка корректности кодов ответа сервера выявлено: 

Все соц кнопки (пример: http://bohomagic.ru/shop/for-her/artmu-kozhanye-tufli-s-cvetami/?share=twitter) отдают 302 код редиректа. 302 - код временного редиректа, при котором старая страница остается в индексе. Правильный код редиректа - 301.

Список данных страниц и ссылки на них указаны в приложении.

WordPressWooCommerce
6 лет назад
nushetchka
Анна 
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад