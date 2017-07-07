Редактирование страниц

Добрый день Вот сайт [url=http://evro-hand.ru/]evro-hand.ru/[/url] на MODX сделан. Задача: сделать так, что бы при выборе города нам открывались разные поддомены. Это нужно для SEO продвижения. Т.е. -для разных городов можем разные теги и title прописать -для разных городов можем разные тексты прописывать -возможность ...
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Александр, добрый день.
Ищем подрядчика на приведение сайта в божеский вид.
Хотим изменить страницы одного раздела.
Из вот такого http://www.rs-96.ru/zap/akkumulyatornye-shurupoverty/akkumulyatornaya-drel-shurupovert-diold-dea-18nk-02/
Вот в такое http://www.rs-96.ru/zap/akkumulyatornye-shurupoverty/akkumulyatornaya-drel-shurupovert-interskol-da-18er/
Сообщите о готовности и стоимости работ за 1 страницу.
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