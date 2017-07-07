Редактирование страниц

Веб-программированиеЗавершен4 заявки172 просмотра
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Александр, добрый день. 

Ищем подрядчика на приведение сайта в божеский вид.

Хотим изменить страницы одного раздела.

Из вот такого http://www.rs-96.ru/zap/akkumulyatornye-shurupoverty/akkumulyatornaya-drel-shurupovert-diold-dea-18nk-02/

Вот в такое http://www.rs-96.ru/zap/akkumulyatornye-shurupoverty/akkumulyatornaya-drel-shurupovert-interskol-da-18er/

Сообщите о готовности и стоимости работ за 1 страницу.

6 лет назад
RomanUral
Роман 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Alight174
22 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
5 дней
В рамках договорённостей с Аркадием его работа нас устроила. Работали малыми заказами, оплачивали ежедневно. Не значительные корректировки делал незамедлительно. Рекомендую.
Рекомендую, оплата сразу после выполнения, за дополнительные правки оплатил без проблем.
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