Разработка Лендинга CMS Битрикс

Необходимо создать 2 посадочные страницы для увеличения воронки кандидатов. Шаблон прилагается. Стоимость одной страницы - 2000 рублей. ТЗ сообщю желающему.
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