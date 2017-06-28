Оптимизация CRM системы на Yii

Требуется специалист разбирающийся в чужом коде, имеющий опыт оптимизации и доработки CRM системы на Yii.

пример одной из таблиц которая загружается за короткий интервал дат..но не грузится за большой период

рассмотрю варианты как короткого взаимодействия по оптимизации имеющейся версии так и длительного сотрудничества по созданию новой версии с новым функционалом