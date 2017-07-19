lifeform_wp

Backend/Frontend программист
Более двух лет опыта работы с:
- PHP;
- Javascript/jQuery;
- HTML, CSS:
Знания:
- Ajax и базы данных (MySQL);
- верстка и ее натяжка на основные популярные CMS;
- опыт в разработке интернет-магазинов на Opencart 1/2;
- доработка функционала Wordpress, Joomla.
Также разрабатывал проекты на фреймворках Symfony 1.4/3.1 и Yii2.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Задача выполнена за 2 дня, внесены правки, учтены мои пожелания. Рекомендую Сергея уже во второй раз, как исполнительного и ответственного программиста!
Ответный отзыв
Опять-таки хорошо поработали, четко расписал, что нужно сделать, всегда сразу же и крайне доброжелательно отвечал на вопросы и оплатил работу практически в момент сдачи проекта, рекомендую к сотрудничеству!
$44
10 баллов
8 лет назад
BootstrapHTML
Специалист своего дела, понял задачу сразу, показал свой профессиоанлизм и оперативно решил поставленную задачу. На редкость, заранее оповещал о времени своего отсутствия онлайн, в отличии от 90% фрилансеров тут...
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда был на связи, вежлив в общении и вошел в мое положение относительно сроков, а также сразу оплатил сделанную работу, рекомендую и рад сотрудничеству!
$16
10 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
Все прошло отлично, рекомендую!
$15
10 баллов
8 лет назад
HTML
Сергей, действительно профессионал своего дела! Поразил меня скоростью выполнения заказа, адекватностью в общения и полным пониманием всего происходящего. Однозначно рекомендую, как порядного и действительно квалифицированного специалиста! Обязательно обращусь снова! Спасибо 10 из 10!
Ответный отзыв
Рекомендую Вадима, как отличного, дружелюбного и отзывчивого работодателя, быстро определились с задачей, четко описал, что нужно сделать и оплатил, как и договаривались, впечатления от работы остались только позитивные!
$4
10 баллов
8 лет назад
DLE
Отличный исполнитель. Сделал работу по ТЗ. Все указанные доработки произвел. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко объяснил в чем дело, был отзывчив, всегда на связи и сразу оплатил сделанную работу, рекомендую