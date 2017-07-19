lifeform_wp

Сергей lifeform_wp

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Backend/Frontend программист

Более двух лет опыта работы с:

- PHP;

- Javascript/jQuery;

- HTML, CSS:

Знания:

- Ajax и базы данных (MySQL);

- верстка и ее натяжка на основные популярные CMS;

- опыт в разработке интернет-магазинов на Opencart 1/2;

- доработка функционала Wordpress, Joomla.

Также разрабатывал проекты на фреймворках Symfony 1.4/3.1 и Yii2.

Отзывы заказчиков

maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Замена вёрстки на CMS domain
Задача выполнена за 2 дня, внесены правки, учтены мои пожелания. Рекомендую Сергея уже во второй раз, как исполнительного и ответственного программиста!
Опять-таки хорошо поработали, четко расписал, что нужно сделать, всегда сразу же и крайне доброжелательно отвечал на вопросы и оплатил работу практически в момент сдачи проекта, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$44
10 баллов
8 лет назад
Замена вёрстки на CMS
BootstrapHTML
Специалист своего дела, понял задачу сразу, показал свой профессиоанлизм и оперативно решил поставленную задачу. На редкость, заранее оповещал о времени своего отсутствия онлайн, в отличии от 90% фрилансеров тут...
Отличный заказчик, всегда был на связи, вежлив в общении и вошел в мое положение относительно сроков, а также сразу оплатил сделанную работу, рекомендую и рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$16
10 баллов
8 лет назад
Адаптивно сверстать два письма и две страницы
Рекомендую!
Все прошло отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
hmb
43 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Нужна помощь по html сайту
HTML
Сергей, действительно профессионал своего дела! Поразил меня скоростью выполнения заказа, адекватностью в общения и полным пониманием всего происходящего. Однозначно рекомендую, как порядного и действительно квалифицированного специалиста! Обязательно обращусь снова! Спасибо 10 из 10!
Рекомендую Вадима, как отличного, дружелюбного и отзывчивого работодателя, быстро определились с задачей, четко описал, что нужно сделать и оплатил, как и договаривались, впечатления от работы остались только позитивные!
Ответный отзыв
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Встроить в шаблон DLE готовый блок со старого сайта
DLE
Отличный исполнитель. Сделал работу по ТЗ. Все указанные доработки произвел. Рекомендую!
Отличный заказчик, четко объяснил в чем дело, был отзывчив, всегда на связи и сразу оплатил сделанную работу, рекомендую
Ответный отзыв
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