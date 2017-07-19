lifeform_wp

Сергей, действительно профессионал своего дела! Поразил меня скоростью выполнения заказа, адекватностью в общения и полным пониманием всего происходящего. Однозначно рекомендую, как порядного и действительно квалифицированного специалиста! Обязательно обращусь снова! Спасибо 10 из 10!