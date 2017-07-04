Верстка макета на bootstrap

$65
HTML-версткаЗавершен11 заявок353 просмотра
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Требуется адаптивная верстка макета на bootstrap html5+css3+js: главная, категория, модальное окно. Информация на слайде должна быть в html заголовок и описание слайда.

Интерактивные элементы верстки:

  • модальное окно оставить заявку
  • слайдер
  • табы переключения категорий
  • галерея просмотра изображений
Обзор макета в png: https://drive.google.com/open?id=0BwcFmxozpDCXVlRoWG0wQXVla2s

Адаптив:

  • На планшетной версии отключить дом
  • На мобильной:

    • Лого
    • телефоны
    • Мобильное Меню
    • Меню каталога Каталог (пример: http://krov4you.ru/)
    • Изображение и название подкатегории (все подкатегории из меню каталога)
    • Текст
    • Схема проезда
  • На странице категории на мобильной:

    • убрать описание производителя
Требования:

  • не использовать заголовки h2-h6, h1 только в заголовке текста
  • В пример текста добавить заголовок h2 и h3
  • В категории над изображениями надпись Портфолио
  • Кроссбраузерная верстка
  • Чистый валидный код
Bootstrap
6 лет назад
go-travkin
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
svr102
34 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$60
3 дня
Работа выполнена в срок. Качественный, валидный код. Рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое задание, оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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