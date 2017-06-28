Адаптивная HTML-верстка

HTML-версткаЗакрыт34 заявки352 просмотра
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Добрый день! Необходимо выполнить адаптивную HTML-верстку одностраничного сайта, состоящего из 8 блоков. 

Функциональное задание по запросу. 

HTML
6 лет назад
guest_14986520734675
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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