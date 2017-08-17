Адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка на Wordpress

Добрый день, Уважаемые верстальщики с программисты!

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

Убедиться в моей добропорядочности по вопросам оплаты можете здесь: https://www.weblancer.net/users/mishka-starkov/

Со всеми работал без предоплаты, можете написать каждому и спросить.

Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка на CMS Wordpress.

Макеты и техническое задание тут: https://cloud.mail.ru/public/JEPo/2f31Snns7

Сроки: 4 дня

Бюджет: 60$ или 3500 руб.

Жду Ваших откликов.

Спасибо!