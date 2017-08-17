Адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка на Wordpress

$60
HTML-версткаЗавершен15 заявок352 просмотра
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Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка на CMS Wordpress.

Макеты и техническое задание тут: https://cloud.mail.ru/public/JEPo/2f31Snns7

Сроки: 4 дня

Бюджет: 60$ или 3500 руб.

Жду Ваших откликов.

Спасибо!

WordPressВерстка сайтаАдаптивная верстка сайта
6 лет назад
mishka-starkov
Михаил 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
Polis89
34 годаАвстрия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$60
4 дня
Отзыв недоступен.
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