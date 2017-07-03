Добавить сортировку товара в PHP

HTML-версткаЗавершен4 заявки246 просмотров
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dimmax . su

CMS  какая-то  стремная, сталинских времен.

Надо сделать сортировку по цене по дате по имени.

Интересует сроки и цена 

PHP
6 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранные исполнители
imdev
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$20
2 дня
Работа сделана, всегда на связи, я доволен.
Отличный заказчик. Сотрудничеством доволен. Прием и оплата задания без задержек. Рекомендую!
penochet
37 летЧерногория
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$35
2 дня
Вообще не понял смысла, сделал заявку, и пропал. Работа не сделано 2 сутки на сайте появляется но ничего не делает