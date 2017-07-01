Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Пучков Олег
penochet
penochet
37 лет
Черногория
/
Бар
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Валерий
Bipelmen
40 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
319 отзывов
$35
2 балла
7 лет назад
Добавить сортировку товара в PHP
Вообще не понял смысла, сделал заявку, и пропал. Работа не сделано 2 сутки на сайте появляется но ничего не делает
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар