penochet

Пучков Олег penochet

 
37 летЧерногория/Бар
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$35
2 балла
7 лет назад
Добавить сортировку товара в PHP
Вообще не понял смысла, сделал заявку, и пропал. Работа не сделано 2 сутки на сайте появляется но ничего не делает