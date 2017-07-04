Оптимизация и доработки сайта на WP

HTML-версткаЗавершен8 заявок172 просмотра
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Есть сайт на WP, но он долго грузится, необходимо оптимизировать загрузку. Также есть галерея, нужно чтобы на все фото можно было проставить водяные знаки. Стоимость?

6 лет назад
seo_ru
Олег 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
6 лет назад
$8
1 день
В очередной раз остался доволен сотрудничеством!
Снова все замечательно
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