Оптимизация и доработки сайта на WP

Требуется адаптивно сверстать и натянуть на Битрикс интернет-магазин. Лицензия Малый бизнес. Макеты: https://yadi.sk/d/JrYibPYn3Kccb8.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на WP, но он долго грузится, необходимо оптимизировать загрузку. Также есть галерея, нужно чтобы на все фото можно было проставить водяные знаки. Стоимость?
- Похожие заказы
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть две задачи 1. Настроить модуль фейсбук авто пост. (Приложение в фэйсбуке создано, получен токен, но что то не идет с разрешением) 2. Нужно добавить пункт загрузки фото в модуль гостевой книге. В готовой гостевой книге прикрепление ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
[url=https://yadi.sk/d/5V83ZlvV3KcCcq]https://yadi.sk/d/5V83ZlvV3KcCcq[/url] Адаптивная верстка HTML5+CSS3 по эффектам http://sochiru.ru/yoursochi/ Минимальные показатели по googlepagespeed 90Завершен6 лет назад
- $42
1. Что нужно сделать: Необходимо сверстать лендинг 2. Требования к заданию: - Обязательно кроссбраузерно (во всех популярных браузерах, в т.ч. IE 9 и выше) - Обязательно адаптивная верстка (десктоп, планшет, смартфон) - Скорость загрузки сайта не должна быть меньше ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $34
1. Что нужно сделать: Необходимо сверстать лендинг 2. Требования к заданию: - Обязательно кроссбраузерно (во всех популярных браузерах, в т.ч. IE 9 и выше) - Обязательно адаптивная верстка (десктоп, планшет, смартфон) - Скорость загрузки сайта не должна быть меньше ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад
[list=1][*]Ускорение сайта на платформе Magento. Оптимизировать сайт для загрузки 3 секунд. Базовые рекомендации я выполнил, но сайт все равно грузится медленно.[*]Реализация сервиса обратного звонка по кнопке, который будет размещаться в этой области [url=http://joxi.ru/8AnzKKGiq1x8MA]http://joxi.ru/8AnzKKGiq1x8MA[/url]. Данные клиента ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! На сайте http://av.site-ex.ru/ нужно на всех страницах прижать футер к низу страницы, так чтобы он при просмотре на любых устройствах с любым размером экрана был прижат к низу. Сколько будет стоить данная доработка?Завершен6 лет назад
Необходимо шаблон во вложении натянуть на сайт : [url=http://amstafkomanda.ru/]http://amstafkomanda.ru/[/url] главная + 7 страниц. Работаю только по безопасной сделке. Никаких предоплатЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Требуется качественная, адаптивная, профессиональная, кроссбраузерная, валидная верстка PSD макетов. Нужен опытный верстальщик имеющий хотябы минимальное представление о SEO, например не пихать заголовки H1 H2 H3 в сайдбар, подвал и тд. 15 страниц, все однотипные, 90% элементов ...Завершен6 лет назад
Нужен специалист, который выполнит ряд правок по верстке небольшого новостного проекта на Yii 1.1 Нужно будет править на живом проекте, т.е. хорошо разбираться в чужой верстке и при этом понимать структуру проектов на Yii. Ниже представлены ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад