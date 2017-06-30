Настроить модуль Facebook autopost, гостевую книгу Opencart

Есть две задачи

1. Настроить модуль фейсбук авто пост. (Приложение в фэйсбуке создано, получен токен, но что то не идет с разрешением)

2. Нужно добавить пункт загрузки фото в модуль гостевой книге. В готовой гостевой книге прикрепление фото нету)

Версия опенкарт 1.5.5.1