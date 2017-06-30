Нужно сверстать дизайн сайта на bootstrap

HTML-версткаЗакрыт16 заявок263 просмотра
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Всем привет.

Есть макет дизайн https://yadi.sk/d/j5nglC0D3KUin6

Нужно сверстать адаптивно.bootstrap

Слушаю предложения и конкретные цены!

ВНИМАНИЕ! Фрилансеры которые не указали цену, автоматически отказ!

Дизайн сайтаBootstrap
6 лет назад
Eshor
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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