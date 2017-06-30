Вертска различных вариантов страницы

$110
HTML-версткаЗакрыт12 заявок332 просмотра
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Для сайта luxeo.com. ua мы планируем провести A/B тестирование услуги SEO.

Для этого мы подготовили макеты 

Необходимо сделать верстку согласно ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1X4GJGPCc5C0GIRrglusqLLcPww-OCrdJDjYAIOeB6AA/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС. В рамках проекта могут быть доп правки на 5-10%

Примеры страничек в приложении

Cрок 5-7 дней

6 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
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