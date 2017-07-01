Доработать шаблон на DLE

HTML-версткаЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Доброго времени суток.

В целом, требуется довести до конечного вида уже имеющийся шаблон на DLE.

Дизайн адаптивный.

Что требуется:

- На главной добавить лендо-блоки

Блоки будут идти так - Услуги(Иконки сделать), Преимущества, Форма обр.связи (Форму взять стандартную можно, она есть), карта

- Добавить многоуровневое вертикальное меню

- Изменить вид полной новости (будет 2 вида)

Все правки в основном по верстке и графике немного + форма обратной связи. 

Так же, возможно, потребуется или создать или "слить" калькулятор на сайт. Все допы оплачиваться будут отдельно.

Предварительный вид дизайна прикрепил.

От Вас жду сроки и стоимость.

6 лет назад
QIWI24
46 летГрузия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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