Доработать шаблон на DLE

Доброго времени суток.

В целом, требуется довести до конечного вида уже имеющийся шаблон на DLE.

Дизайн адаптивный.

Что требуется:

- На главной добавить лендо-блоки

Блоки будут идти так - Услуги(Иконки сделать), Преимущества, Форма обр.связи (Форму взять стандартную можно, она есть), карта

- Добавить многоуровневое вертикальное меню

- Изменить вид полной новости (будет 2 вида)

Все правки в основном по верстке и графике немного + форма обратной связи.

Так же, возможно, потребуется или создать или "слить" калькулятор на сайт. Все допы оплачиваться будут отдельно.

Предварительный вид дизайна прикрепил.

От Вас жду сроки и стоимость.