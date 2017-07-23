Сделать Google AMP страницу из HTML

HTML-версткаЗавершен1 заявка260 просмотров
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Надо карточку товара https://www.getsport.ru/product/Mjach-basketbolnyi-suvenirnyi-TORRES-BM1500/11109 сделать валидной AMP страницей. Только верстка, без программирования. Если надо, то css и js есть раскомпилированные. 

HTML
6 лет назад
madbbb
44 годаЭстония
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lycorp
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$30
2 дня
Отлично переверстал страницу с учетом требований AMP. Рекомендую.
Богдан хороший заказчик, всем рекомендую!
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