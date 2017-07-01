Доработка мобильной версии сайта

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Для сайта (Битрикс, Старт) необходимо доработать вывод Разделов и Элементов в мобильной версии

Для сайта bl-open.com (Битрикс, Старт, шаблон адаптивный, тематика сайта: каталоги заведений города) необходимо доработать вывод информации на мобильной версии. Шаблон у сайта адаптивный.

Для разделов нужно:

Анонс:

1. Сделать отдельную кнопку при нажатии на которую Карта Яндекс открывается на другой странице. Таким образом карта находится не на данной странице внизу, а открывается отдельно.

2. Сделать отдельную кнопку при нажатии на которую Фильтр открывается на другой странице. Таким образом фильтр находится не на данной странице внизу, а открывается отдельно. Страница не перезагружается при каждой отметке в фильтре.

Детальная страница:

1. Карту выводить на отдельной странице (сделать для этого кнопку)

2. Для Инфоблоков "Отели" и "Туры" вывести блок "Забронировать номер" на отдельную страницу. 

Убрать из мобильной версии дно сайта, оставив пункты "о нас", "контакты", "услуги"

Необходима предварительная стоимость работ. Только для программистов, которые ранее уже работали с битриксом

6 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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