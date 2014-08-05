Z-ed

Зет Z-ed

 
32 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Склад программа.

    $1500

    Необходима написание склад программы для учета товаров, с доступом нескольких человек. Обязательно Web (PHP+MySQL). Более подробно в ТЗ. Срок выполнения 1 неделя.

    PHPMySQL
    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проверка доступности регистрации на сайте.

    $50

    Необходим чекер для проверки возможности регистрации на сайте. Есть сайт на котором при регистрации – выдает ошибку о невозможности зарегистрироваться. Несколько раз в день в случайное время на сайте возможна регистрация, необходимо что бы оповещало ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад