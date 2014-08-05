$1500
Необходима написание склад программы для учета товаров, с доступом нескольких человек. Обязательно Web (PHP+MySQL). Более подробно в ТЗ. Срок выполнения 1 неделя.
Системы управления (CMS)16 заявок
Закрыт
9 лет назад
Необходима написание склад программы для учета товаров, с доступом нескольких человек. Обязательно Web (PHP+MySQL). Более подробно в ТЗ. Срок выполнения 1 неделя.
Необходим чекер для проверки возможности регистрации на сайте. Есть сайт на котором при регистрации – выдает ошибку о невозможности зарегистрироваться. Несколько раз в день в случайное время на сайте возможна регистрация, необходимо что бы оповещало ...