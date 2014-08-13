работает ИМ на джумла + вирт 2 Все это дело я делал и учился сам....))) Получилась каша......нужен человек который подправит парочку нюансов. Например: -когда заканчивается товар, то кнопка КУПИТЬ все равно присудствует.....хотя в настройках все ок. - добавить позицию в ...