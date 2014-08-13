Нужно настроить компонент sh404sef на joomla с virtuemart2.
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Нужно настроить компонент sh404sef на joomla с virtuemart2.
Есть интернет магазин на 1с-битрикс Нужно загрузить все товары в 1С и настроить дальнейшую синхронизацию товаров и заказов в режиме реального времени.
Написать новость о том, что компания стала дистрибьютором такого-то бренда с такими-то плюсами и теперь ищет партнеров для сотрудничества.. Условия сотрудничества оговариваются отдельно
работает ИМ на джумла + вирт 2 Все это дело я делал и учился сам....))) Получилась каша......нужен человек который подправит парочку нюансов. Например: -когда заканчивается товар, то кнопка КУПИТЬ все равно присудствует.....хотя в настройках все ок. - добавить позицию в ...