wish-shop

Павел wish-shop

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Mihail_
Михаил 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Привязать сайты к доменам
Отличный заказчик. Всегда на связи, четкое и правильное тз
Прекрасный исполнитель. Все сделал быстро. Всегда оставался на связи и даже после оплаты и окончания проекта объяснял и корректировал нужные нам моменты. Буду обращаться и впредь. Рекомендую.
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Mihail_8787
Михаил 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
$10
10 баллов
10 лет назад
Создать поддомены и выложить на них сайты
Детальное тз, своевременная оплата. Рекомендую как ответственного заказчика
Отлично справился с задачей, профессиональный подход. Плюс объяснил как работать с этим дальше. Доволен. Рекомендую как исполнителя.
Ответный отзыв
Mihail_8787
Михаил 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
$50
10 баллов
10 лет назад
Создать одностраничник по образу и подобию
Отличный заказчик! Рекомендую
Рекомендую как исполнителя. Все сделано и объяснено досконально!
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nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Сделать сайт на joomla (переработать шаблон)
Joomla
Сотрудничеством доволен.
Хороший исполнитель. Рекомендую. Даже после сдачи проекта отвечал на вопросы.
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Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Подключение и Переделка шаблона Joomla
JavaScriptJoomla
Спасибо за проект, всё отлично.
Сотрудничеством очень доволен. Все сделал быстро. Отличный специалист. Адекватный и быстрый отклик.
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