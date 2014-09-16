Создать одностраничник по образу и подобию. http://bali.surfsupcamp.ru/?utm_source=yandex-ru-s... Необходимо выполнить одностраничник, так чтобы возможно было менять любой текст, фоновые фотографии, и задний фон и картинки. При этом общая структура бы не нарушалась. ...