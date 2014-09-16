Сайт: http://drive-trip.ru/ При загрузке сайта выдает ошибку Notice: Array to string conversion in /home/wish-good/drive-trip.ru/docs/includes/defines.php on line 25 Все шрифты превратились в кракозябру, надо исправить чтобы все было читаемо.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Есть сайт домен которого куплен на одном сервисе, а сервер на другом сервисе. Необходимо выложить сайты сделаные в MUSEВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо: 1. Выложить на хостинг (nic.ru) 2 одностраничных сайта (созданы на Muse). 2. Привязать их к 2-м доменам (2domains.ru). 3. Написать краткую инструкцию как сделать это самостоятельно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт: http://drive-trip.ru/ 1. Необходимо рассширить область верхнего меню сайта справа до номера телефонаи слева уменьшив логотиеп в 2 раза. 2. Привести меню на всех страницах к одному виду. На странице тура (http://drive-trip.ru/pages/snoubord-i-gornye-lyzhi/frantsuzskie-alpy ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Создать поддомены и выложить на них сайтыСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Создать одностраничник по образу и подобию. http://bali.surfsupcamp.ru/?utm_source=yandex-ru-s... Необходимо выполнить одностраничник, так чтобы возможно было менять любой текст, фоновые фотографии, и задний фон и картинки. При этом общая структура бы не нарушалась. ...Завершен10 лет назад
Указать цену и сроки! Сделать одностраничник такой же: http://bali.surfsupcamp.ru/?utm_source=yandex-ru-s... Необходимо выполнить одностраничник, так чтобы возможно было менять любой текст, фоновые фотографии, и задний фон и картинки. При этом ...Завершен11 лет назад
Указать цену и сроки! Сделать одностраничник такой же: http://bali.surfsupcamp.ru/?utm_source=yandex-ru-sng Необходимо выполнить одностраничник, так чтобы возможно было менять любой текст, фоновые фотографии,и задний фон и картинки. При этом ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать сайт на joomla 1. Прикрутить шаблон http://demo.rockettheme.com/live/joomla/lexicon/# к джумле и доработать его: Главная страница а) На главной странице блок Navigation Options увеличить примерно в полтора раза, чтобы там поместилось ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доработать сайт http://joyforman.ru/ в соответствии с вопросами (см. приложение или по ссылке http://yadi.sk/d/vauxan7priqqm) Так же нужно знать какие пункты выполнить невозможно, какие пункты вызовут сильное удорожание или длительное время работ. В таком случае их ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Не приходит на почту уведомление: - о заказе товара - "обратный звонок" Выдает ошибку (Notice You must provide at least one recipient email address. Could not ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
ЗАДАЧА 1. Прикрутить новый шаблон http://template-joomla.ru/shablony-joomshaper/item/472-js-shaper-megadeal рабочий (на джумле) к домену 2. В верхнем блоке быстрых ссылок (над строкой поиска) разместить 3 ссылки с маленькими иконками. При нажатии ...Завершен11 лет назад
Небольшая коррекция страниц сайта на Joomla, согласно ТЗ. Сайт http://wish-good.nichost.ru/ ТЗ смотри в приложении Интересует сроки и оплатаИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Откорректировать сайт на Joomla , добавить модулей, перевести сайт, согласно ТЗ. Сайт http://wish-good.nichost.ru/ ТЗ смотри в приложении Интересует сроки и оплатаСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно установить wordpress и плагин http://wppage.ru/ на хостинг, настроить платежные системы и сделать для одного домена 10 доменов второго уровня с копией данного плагана на них. В итоге должно получится 10 одинаковых одностраничных ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача №1: перенести сайт с Joomla 1.5 на 2.5 и прикрутить к нему новый шаблон. С Вас: цена и срокиВеб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен верстальщик со знанием JavaScript. Необходимо в существующую страницу сайта добавить поле с вводом пользователями номера телефона и настроить перенос данных из этого поля на сервер.HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
1. Доработать модуль Photoslide GK3, сейчас работаеть коряво 2. Добавить поиск по сайтуЗавершен12 лет назад