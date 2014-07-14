$10
Необходим дизайн одной внутренней страницы. Ничего сложного, необходима таблица с указанием категорий, относящиеся к разделу - тарифы.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Необходим дизайн одной внутренней страницы. Ничего сложного, необходима таблица с указанием категорий, относящиеся к разделу - тарифы.
Сайт визитка. Необходима верстка макетов с натяжкой на joomla, 5 стр. Очистить cms от мусора, добавить первые 10-15 текстов и настроить полную работоспособность сайта.
Требуется рерайт 4-х текстов туристической тематики. Готовые тексты необходимы на завтра, до второй половины дня. Исходники предоставлю. Оплата 1 usd 1000 символов б.п.
Требуется рерайт статьи туристической тематики. Приблизительно 10 статей по 2.5к - 3к символов, цена за 1000 знаков - 1 usd. Оплата РayРal.
Необходим дизайн внутренних страниц сайта, 3 страницы. Страница статей, статья подробно, контакты. Указывайте пожалуйста общую сумму.