anatoli_

Хивинов Анатолий anatoli_

 
39 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайт

    Требуется рерайт 4-х текстов туристической тематики. Готовые тексты необходимы на завтра, до второй половины дня. Исходники предоставлю. Оплата 1 usd 1000 символов б.п.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт

    $50

    Требуется рерайт статьи туристической тематики. Приблизительно 10 статей по 2.5к - 3к символов, цена за 1000 знаков - 1 usd. Оплата РayРal.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Дизайн одной внутренней страницы.
Отличный заказчик - четко поставил задачу, быстро проверил выполненную работу, совершил оплату. Рекомендую!
Отличная работа! Сделано все быстро, учтены все доработки, даже которые изначально не оговаривались. Спасибо
Ответный отзыв
mulbergerio
Роман 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Верстка с натяжкой на joomla
образцовая сделка! макеты, задание, выполнение, оплата в полном объёме и без задержек.
Рекомендую, все прошло отлично! Очень ответственный исполнитель!
Ответный отзыв
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Рерайт
С Анатолием работать одно удовольствие. Тактичный и пунктуальный человек. Оплата в срок.
Работа выполнена на высшем уровне! Результаты превзошли все мои ожидания. При относительно небольшом объеме информации полученной для работы, Лидия составила содержательный текст, и что немаловажно – без лишних фраз.
Ответный отзыв
ruzuk
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Дизайн внутренних страниц сайта
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата своевременная. Рекомендую!
Светлана оставила только положительные впечатления! Девушка грамотная, все четко. Сразу уловила мои пожелания. Задание сделано оперативно и в лучшем виде. Спасибо! Непременно буду обращаться с новыми задачами.
Ответный отзыв