Программированние

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Закрыт5 заявок193 просмотра

Здравствуйте.

Вот мой сайт – www.profi-center.ru

Высылаю вам техническое задание. Хочется услышать подробную стоимость, обязательно по каждому пункту, а не всё вместе, и сроки выполнения работы.

С уважение Александр.

14 лет назад
aleksnet75
Александр 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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