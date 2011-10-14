Антиспам для сайта DLE

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Закрыт5 заявок131 просмотр

Добрый день!

нужно поставить хак (либо усовершенствовать как-то движок DLE), который НЕ позволяет роботам регистрироваться и гадить в комментарии к статьям..

Движок: DataLife Engine: 8.5

Еще нужна консультация - какой доступ на сайт нужен? в админку достаточно?

либо куплю такой хак, но с инструкцией как его установить.

DLE
14 лет назад
twistfire
Алекс 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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