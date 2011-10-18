Приветствую всех . требуется создание сайта на джумле,

Все разделы сайта текстовые, срочность очень большая, к завтрашнему дню нужно уже закончить

Дизайн есть http://rghost.ru/25430631.view вот макет.

Все страницы текстовые , и единственный модуль для добавления Видео с ютуба.

Нужно чтобы на сайте было реализовано ЧПУ.

Без предоплаты.

+ Можете считать это тестовым заданием для дальнейших заказов.

Все вопросы в личку.

Предложение по цене оставляйте в проекте.

P.S. Лицам с большой короной на голове, больными бабушками, севшими телефонами, кривыми руками просьба не беспоокить