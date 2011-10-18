Требуется создание сайта на Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок212 просмотров

Приветствую всех . требуется создание сайта на джумле,

Все разделы сайта текстовые, срочность очень большая, к завтрашнему дню нужно уже закончить

Дизайн есть http://rghost.ru/25430631.view вот макет.

Все страницы текстовые , и единственный модуль для добавления Видео с ютуба.

Нужно чтобы на сайте было реализовано ЧПУ.

Без предоплаты.

+ Можете считать это тестовым заданием для дальнейших заказов.

Все вопросы в личку.

Предложение по цене оставляйте в проекте.

P.S. Лицам с большой короной на голове, больными бабушками, севшими телефонами, кривыми руками просьба не беспоокить

Joomla
14 лет назад
Vladim
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
29 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$50
2 дня
Спасибо Владимиру, сделал все быстро и качественно, очень удивил скоростью исполнения
Хороший заказчик. Чёткая постановка задачи с адекватной оценкой стоимости (не много но и не мало). Оплата вовремя в полном объёме. с удовольствием буду сотрудничать далее. Могу рекомендовать как отличного и адекватного заказчика.

Заявки фрилансеров

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад

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