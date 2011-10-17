Настроить вывод товаров в MAMBO

Добрый день! Есть сайт ресторана http://compms.ru (временный хостинг). CMS Mambo (одна из последних версий).

Там есть страничка "Наше меню". Это меню ресторана. Я хочу добавить возможность добавлять новые разделы в меню (это уже есть) и для каждого раздела добавить возможность добавления новых товаров через админку. Макет странички с товарами и разделами (это одна и та же страничка) я прилагаю в PSD.

Блок с Товаром содержит следующие элементы:

1. Заголовок (Название позиции)

2. Описание (Краткое описание позиции)

3. Фотография

4. Дополнительные поля:

- Цена товара

- Вес порции

- другие дополнительные поля

Должна быть возможность редактирования каждого элемента блока в CSS и HTML.

Жду ваших предложений!