Настроить вывод товаров в MAMBO

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка111 просмотров

Добрый день! Есть сайт ресторана http://compms.ru (временный хостинг). CMS Mambo (одна из последних версий).

Там есть страничка "Наше меню". Это меню ресторана. Я хочу добавить возможность добавлять новые разделы в меню (это уже есть) и для каждого раздела добавить возможность добавления новых товаров через админку. Макет странички с товарами и разделами (это одна и та же страничка) я прилагаю в PSD.

Блок с Товаром содержит следующие элементы:

1. Заголовок (Название позиции)

2. Описание (Краткое описание позиции)

3. Фотография

4. Дополнительные поля:

- Цена товара

- Вес порции

- другие дополнительные поля

Должна быть возможность редактирования каждого элемента блока в CSS и HTML.

Жду ваших предложений!

CSSHTML
14 лет назад
RVDesignMoscow
Стафф 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$25
1 день
Я понял, что человек хорошо знает CMS Mambo/Joomla. Поставленную задачу понял сразу. Выполнил быстро. Не пререкался, как многие. Спасибо тебе, Сергей. Всем советую работать с этим молодым человеком!
Успешная сделка.

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gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад