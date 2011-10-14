Календарь мероприятий для Joomla + Jomsocial

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка73 просмотра

ТЗ в прикреплённом файле.

Интересует стоимость и сроки выполнения.

Ссылка на выполненную аналогичную задачу приветствуется.

Joomla
14 лет назад
Holodok
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров