Здравствуйте. Вот мой сайт – www.profi-center.ru Высылаю вам техническое задание. Хочется услышать подробную стоимость, обязательно по каждому пункту, а не всё вместе, и сроки выполнения работы. ...
Календарь мероприятий для Joomla + Jomsocial
ТЗ в прикреплённом файле.
Интересует стоимость и сроки выполнения.
Ссылка на выполненную аналогичную задачу приветствуется.
Заявки фрилансеров
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