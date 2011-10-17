Написать парсер

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен19 заявок419 просмотров

Добрый день ! Имеется файл в приложении.

В нем есть таблица хим реактивов. Необходимо эту таблицу перенести в БД mysql.

Возможно сначала скопировать текст в блокнот или еще куда и потом оттуда спарсить в БД.

MySQL
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

developinwed
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Антон отлично справился с задачей ! Все очень аккуратно и день в день !
Все отлично. Ясно и понятно. Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

developinwed
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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