Добрый день! Есть сайт ресторана http://compms.ru (временный хостинг). CMS Mambo (одна из последних версий). Там есть страничка "Наше меню". Это меню ресторана. Я хочу добавить возможность добавлять новые разделы в меню (это уже есть) ...
Написать парсер
Добрый день ! Имеется файл в приложении.
В нем есть таблица хим реактивов. Необходимо эту таблицу перенести в БД mysql.
Возможно сначала скопировать текст в блокнот или еще куда и потом оттуда спарсить в БД.
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