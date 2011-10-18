Необходима транслировать на странице видео+аудио с ip камер разных производителей. Минимальное количество 10 камер на одной странице.
HTML посадить на движок
Тут сверстанные страницы:
http://work.slaventius.operaunite.com/webserver_2/content/
Нужно подобрать подходящий движок и натянуть.
Срок выполнения на воскресенье вечер.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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