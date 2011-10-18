HTML посадить на движок

Олег заказчик то что надо! Все объяснил, все обговорили, в процессе работы не дергает с вопросами "какой у нас статус ":), по возникшим не оговоренным доработкам - дополнительная оплата как и полагается, оплата в срок, сотрудничеством очень доволен и надеюсь на дальнейшее!