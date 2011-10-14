Бегущая строка

Есть форум на smf!

Хочу вверху сделать бегущею строку, но что бы с правого бока была надпись, купить рекламу за 10 руб = 1000 показов, человек добавляет свою рекламу в строку, и пополняет счет через яндекс деньги, и она автоматически добавляется, но что бы она запрещала слова по типу: (Порно, лохи, секс,)

Пишите сроки и цены, кто меньше укажет того и возьму!

Заранее спасибо!