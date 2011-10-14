Бегущая строка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки223 просмотра

Есть форум на smf!

Хочу вверху сделать бегущею строку, но что бы с правого бока была надпись, купить рекламу за 10 руб = 1000 показов, человек добавляет свою рекламу в строку, и пополняет счет через яндекс деньги, и она автоматически добавляется, но что бы она запрещала слова по типу: (Порно, лохи, секс,)

Пишите сроки и цены, кто меньше укажет того и возьму!

Заранее спасибо!

14 лет назад
Mixail_fet
Михаил 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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