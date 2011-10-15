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Программирование Magento
Требуется написание модуля доставки для magento
На frontend при оформлении заказа модуль имеет два выпадающих списка и чекбокс и строку с подсчетом стоимости доставки.
Первый выпадающий список содержит список городов. Город пользователя должен быть выбран по умолчанию. Если города пользователя в списке нет ему предоставляется возможность выбрать.
Второй выпадающий список содержит адреса магазинов в выбранном городе.
Чекбокс - Отмечает подтверждение адресной доставки в квартиру (Если чекбокс не отмечен адресная доставка не указывается)
Подсчет стоимости определяется суммой стоимости доставки в город (на данный момент она одинаковая для всех городов и вводится в админке в настройках модуля) и стоимостью адресной доставки в городе (на данный момент она одинаковая для всех городов и вводится в админке в настройках модуля).
!!!-При написании модуля учитывать что в дальнейшем потребуется доработка подсчета стоимости доставки в города - импорт csv файла с ценами на доставку - таблица городов (как таблица умножения)
После оформления заказа данные из метода доставки отображаются в админке в информации о заказе и в стандартном письме отправляемом клиенту, при повторном заказе у клиента отображается адрес выбранный ранее.
В админке в настройках конфигурации в разделе доставка должен отображаться данный метод доставки и содержать такие настройки: фиксированная стоимость доставки в город, фиксированная стоимость адресной доставки.
Адреса городов и адресов в городах импортируются из csv файла при нажати на кнопку импортировать.
Пример csv:
- импортируемая строка начинается со слова Магазин или Склад
- Х - это пустые ячейки - с них начинается строка с городом
CSV Вид данных выпадающем списке
Х,город1,Х; Город1
Магазин1,адрес1,данные; Магазин1, адрес1
Склад2,адрес2,данные; Склад2, адрес2
данные,данные,данные; Магазин3, адрес3
Магазин3,адрес3,данные;
Х,город2,Х; Город2
Магазин1,адрес1,данные; Магазин1, адрес1
Склад2,адрес2,данные; Склад2, адрес2
данные,данные,данные; Магазин3, адрес3
Магазин3,адрес3,данные;
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