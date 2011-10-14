Разработка и реализация сложного проекта

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок321 просмотр

Требуется продумать и реализовать сложный интернет-проект с внутренним сайтом, с системой смс-информирования, аукционном на внутренним сайте, внедрить систему оплаты различными способами, разработать интерактивную карту с указанием месторасположения заказа, работа по нескольким крупным городам Центрального района России. Также необходимо разработать дизайн сайта и подобрать "движок". Тематика "работа".

В качестве примера могу привети сайт http://potap.org/. Будем разрабатывать аналог, только другой тематики.

Требования к кандидатам: наличие полностью реализованных проектов с системой оплаты, реально работающих. Жду только серьезных предложений от опытных разработчиков.

14 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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