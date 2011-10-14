Есть полный дизайн сайта в разрезе. Нужно реализовать программируемую часть. Сайт заказа онлайн еды. Есть несколько факторов, которые влияют на калькуляцию цены. Н-р: Адрес заказа, время заказа, день заказа, выбранный набор и т.д. Также база ...
Разработка и реализация сложного проекта
Требуется продумать и реализовать сложный интернет-проект с внутренним сайтом, с системой смс-информирования, аукционном на внутренним сайте, внедрить систему оплаты различными способами, разработать интерактивную карту с указанием месторасположения заказа, работа по нескольким крупным городам Центрального района России. Также необходимо разработать дизайн сайта и подобрать "движок". Тематика "работа".
В качестве примера могу привети сайт http://potap.org/. Будем разрабатывать аналог, только другой тематики.
Требования к кандидатам: наличие полностью реализованных проектов с системой оплаты, реально работающих. Жду только серьезных предложений от опытных разработчиков.
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