Разработка и реализация сложного проекта

Требуется продумать и реализовать сложный интернет-проект с внутренним сайтом, с системой смс-информирования, аукционном на внутренним сайте, внедрить систему оплаты различными способами, разработать интерактивную карту с указанием месторасположения заказа, работа по нескольким крупным городам Центрального района России. Также необходимо разработать дизайн сайта и подобрать "движок". Тематика "работа".

В качестве примера могу привети сайт http://potap.org/. Будем разрабатывать аналог, только другой тематики.

Требования к кандидатам: наличие полностью реализованных проектов с системой оплаты, реально работающих. Жду только серьезных предложений от опытных разработчиков.