Необходимо написать интеграцию существующего сайта с API системы Payoneer (спецификация API на английском языке - в прикрепленных файлах). Общая идея - написать мост с системой выдачи/пополнения пластиковых карточек Payoneer (payoneer.com). Только опытные ...
Вставить скрипт из существующего сайта
ТЗ
1. Сделать так как на этом сайте http://shop.aldoor.ru/index/index/collection/1/
Чтобы при нажатии картинка менялась и подгружалась при выборе стекла
функция корзины не нужна
2. скачать все фото с представленного выше сайта
3. вставить данный скрипт в сайт работающий на амиро, и помочь создать по крайней мере одну категорию дверей, с инструкцией как это сделать
дополнительные нюансы при переговарах
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Есть полный дизайн сайта в разрезе. Нужно реализовать программируемую часть. Сайт заказа онлайн еды. Есть несколько факторов, которые влияют на калькуляцию цены. Н-р: Адрес заказа, время заказа, день заказа, выбранный набор и т.д. Также база ...Веб-программирование27 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток. Нужна разработать синхронизацию 1CУТ Основные функции: 1. Обновление товаров и каталогов из 1С на Сайт. Обновление товаров должно работать с полной привязкой к товару или каталогу... Например если ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток. Нужно написать модуль для Shop-Script Обязательное требование чтобы модули были живы после обновления движка магазина...или их можно было реинсталить самым простым способом. У движка есть возможность генерить для Yandex ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $5Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написание модуля доставки для magento На frontend при оформлении заказа модуль имеет два выпадающих списка и чекбокс и строку с подсчетом стоимости доставки. Первый выпадающий список содержит список городов. Город пользователя должен ...Закрыт13 лет назад
необходимо сделать скрипт похожий на эти http://crackmixtapes.com/, http://mixconnect.com/ что бы была возможность скачивать альбомы, слушать онлайн, регистрироваться и заливать альбомы на сайт и т.д. как на представленных сайтахВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
После добавления разделов на сайт немного поехала верстка, нужно исправить. Сайт на своем движке, немного капризном. Понадобится знание JSЗакрыт14 лет назад
- $5000
Требуется продумать и реализовать сложный интернет-проект с внутренним сайтом, с системой смс-информирования, аукционном на внутренним сайте, внедрить систему оплаты различными способами, разработать интерактивную карту с указанием месторасположения заказа, работа по нескольким крупным городам Центрального района ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Нужен скрипт выбора товара из базы данных магазина - примерно по образцу поиска на Яндекс.Маркете, но в упрощенном варианте. Исходник - большая книжная база с описаниями в ...Закрыт14 лет назад