Вставить скрипт из существующего сайта

ТЗ

1. Сделать так как на этом сайте http://shop.aldoor.ru/index/index/collection/1/

Чтобы при нажатии картинка менялась и подгружалась при выборе стекла

функция корзины не нужна

2. скачать все фото с представленного выше сайта

3. вставить данный скрипт в сайт работающий на амиро, и помочь создать по крайней мере одну категорию дверей, с инструкцией как это сделать

дополнительные нюансы при переговарах