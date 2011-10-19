Нужно отредактировать плагин для Вордпресса: category-icons-lite Нужно убрать опцию выбора категории, которая при активации плагина появляется в окне добавления рисунков к статьям.
Простой скрипт
Нужен простой скрипт, обрабатывающий список из таких ссылок:
http://shop.by/find/?data_mode=1&findtext=karcher+1020&oper=1&minp=&maxp=&to_order=1&excludetext=
Ссылки могут незначительно отличаться (разные товары, способ сортировки), но суть остается.
Цель - получение цен на каждый первый товар по каждой ссылке.
Результат - выводится списком в 2 столбца: цены в у.е. и цены в рублях.
Какие именно цены нужно парсить - прикрепил в скриншоте.
Возможна предоплата для аккаунтов старше 1 года.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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