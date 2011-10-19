Простой скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок293 просмотра

Нужен простой скрипт, обрабатывающий список из таких ссылок:

http://shop.by/find/?data_mode=1&findtext=karcher+1020&oper=1&minp=&maxp=&to_order=1&excludetext=

Ссылки могут незначительно отличаться (разные товары, способ сортировки), но суть остается.

Цель - получение цен на каждый первый товар по каждой ссылке.

Результат - выводится списком в 2 столбца: цены в у.е. и цены в рублях.

Какие именно цены нужно парсить - прикрепил в скриншоте.

Возможна предоплата для аккаунтов старше 1 года.

14 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

php_devel
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Прекрасная работа ответственного и энергичного человека. Сделал больше, чем обещал, учел все пожелания и добавил свои мыссли и идеи. Рекомендую.
Это идеальный заказчик) Мне было очень приятно с ним работать) Очень положительный человек. Поставил четкую задачу, оплатил сразу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Александр.

Заявки фрилансеров

php_devel
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад