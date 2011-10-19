Простой скрипт

Есть 2 сайта, на одинаковых версиях вордпресса и с одинаковыми темами, но на одном с отображением шрифтов все нормально вот здесь http://music-of.ru/archives/539 , а здесь http://the-business.ru/archives/296 в сайдбаре, в подвале и в блоке "Похожие статьи" ...