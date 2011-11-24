Парсинг

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Завершен11 заявок222 просмотра

Здравствуйте!

Нужен парсер сайта, есть доступ к xml

Запись пойдет в виртумарт. Записывать надо будет несколько картинок объекта, + различные параметры.

xml выглядит так:

http://bgkey.ru/feeds/xml/last

http://bgkey.ru/feeds/xml/all

Прошу отписываться в тендере.

14 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Владимир, несмотря на то что я месяц (или 2?) не принимал проект по сложившимся обстоятельствам, выдержанно и терпеливо ждал проверки, за что ему выражаю благодарность. И да... Всё, как всегда, сделано на пять с плюсом!!!
Все отлично. Хороший, понимающий заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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