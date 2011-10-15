Часы во Flash

Задача: Переписать ActionScript так, чтобы часы ходили в обратном направлении (зеркальное отражение). А так же, изменение цвета стрелок.

P.S. Заказ-тест, если мне понравится исполнитель, то будут рассматриваться варианты долгосрочного сотрудничества (работы много).

Подробности по icq: 637165773