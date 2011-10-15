Пару изменений в OpenCart

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Необходимо сделать пару изменений в опен карт

1) На главной странице выводится продукция, в категория продукции есть сортировка по мужским и женским. Необходимо такую же сортировку сделать на главной странице, и при сортировке по мужским и женским, чтоб в каждой из категорий так же показывался товар "Унисекс"

2) Сделать вывод на главной странице новинок по странично, по 12 шт чтоб можно было посмотреть более поздние новинки.

Просьба писать только тем кто уверен что сделает!

Opencart
14 лет назад
4NT1P0V
Алекс 
28 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов

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